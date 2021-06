Grosse Unterstützung für bessere Velowege

Ungeachtet des EM-Spiels der Schweiz gegen Frankreich hat sich das Wetziker Parlament am Montagabend an die Abarbeitung einer langen Traktandenliste gemacht. Ganz ohne das Thema Fussball ging die Sitzung aber dennoch nicht vorbei. Mit einem Zusatzkredit von 565‘000 Franken sollte der schon lange bestehende Wunsch nach einem sechsten Fussballfeld Realität werden. Bereits 2009 hatten sich die Wetziker in einer Abstimmung klar dafür ausgesprochen, dass die Sportanlagen Meierwiesen ausgebaut werden sollten.