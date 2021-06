Grosse Debatte ums kleine Geschäft

Das letzte der drei Abstimmungsgeschäfte hat gestern an der Seegräbner Gemeindeversammlung, die wegen der Corona-Schutzmassnahmen wieder im Exil in Wetzikon stattfand, am meisten zu diskutieren gegeben. Nicht weniger als elf Wortmeldungen – für Seegräbner Verhältnisse eine gewaltige Diskussion – gab es zum Thema neues WC.