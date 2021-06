Bäretswil verabschiedet sich nach knapp 20 Jahren von Leiter der Finanzabteilung

Lediglich drei Geschäfte standen an der Bäretswiler Gemeindeversammlung am Mittwochabend auf der Traktandenliste: Die Jahresrechnung 2020 und zwei Einbürgerungen. Und so konnten die Bäretswiler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nach nur 30 Minuten wieder in den Feierabend verabschiedet werden.