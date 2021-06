Alters- und Pflegeheim Nauengut bleibt Teil der Gemeindeverwaltung

Am Ende waren acht Stimmen das Zünglein an der Waage: Mit 1277 Nein- zu 1269 Ja-Stimmen lehnten die Dürntnerinnen und Dürntner die Fusion des Alters- und Pflegeheims Nauengut mit der Spitex Dürnten und die Überführung in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft ab. Das Resultat ist knapp aber eindeutig: «Wir haben alle Stimmzettel zweimal geprüft und dreimal nachgezählt», schreibt Gemeindeschreiber Daniel Bosshard.