Stadtrat soll mehr Energie in die Förderung von Photovoltaik stecken

Der Stadtrat versuchte die Motionäre noch zu überzeugen, ihre Vorstösse in ein Postulat umzuwandeln. Man teile zwar grundsätzlich die Stossrichtung, was die Förderung von Photovoltaikanlagen auf städtischen und privaten Liegenschaften betreffe, sagte Hochbauvorstand Dominic Müller (CVP) an der Gemeinderatssitzung am Montag im Leepüntsaal. Der Stadtrat wolle aber erst eine differenzierte Auslegeordnung ausarbeiten, um auch die möglichen Konsequenzen aufzeigen zu können.