Das sagt Ueli Maurer zum Covid-Zertifikat

Das musst du jetzt über das Covid-Zertifikat wissen



Worum geht es?

Am Montag werden die ersten Covid-Zertifikate ausgestellt. Ende Juni soll das Zertifikat der gesamten Bevölkerung zur Verfügung stehen. Das Zertifikat ist kompatibel mit dem «EU Digital COVID Certificate».



Wie funktioniert es?

Die Zertifikate stehen sowohl in Papier- als auch in elektronischer Form zur Verfügung. Beide Varianten enthalten die Zertifikatsangaben in lesbarer Form sowie fälschungssicher in Form von einem QR-Code, versehen mit einer elektronischen Signatur des Bundes.



Kann ich es auf dem Handy abrufen?

Ja, der Bundesrat sieht dafür zwei Apps vor. Erstens die «COVID Certificate App», zweitens die «COVID Certificate Check App». Beide Apps werden in den offiziellen App Stores von Google und Apple kostenlos zur Verfügung stehen. In der «COVID Certificate»-App kann das Covid-Zertifikat digital mitgeführt und vorgewiesen werden. Mit der Check-App kann die prüfende Person Namen, Vornamen, das Geburtsdatum sowie die Gültigkeit des Covid-Zertifikats sehen.



Wo erhalte ich das Zertifikat?

Die Kantone müssen zuerst noch definieren, welche Gesundheitsinstitutionen die Zertifikate ausstellen dürfen. Als Ausstellerinnen werden Fachpersonen aus Impfzentren, Testzentren, Spitälern, Arztpraxen oder Apotheken bezeichnet, die geimpften, genesenen und negativ getesteten Personen auf Antrag ein Zertifikat ausstellen. Der Bund wird ein System für die Ausstellung, die Überprüfung und den Widerruf von Covid-Zertifikaten zur Verfügung stellen.



Wie lange ist es gültig?

Das Zertifikat gilt vorerst für 180 Tage nach der Impfung, ebenso für Genesene (11 Tage nach dem positiven Test). Die Gültigkeit für Geimpfte könne aber nachträglich noch erweitert werden, so der Bundesrat. Nach einem PCR-Test ist das Zertifikat 72 Stunden gültig.