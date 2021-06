Gemeindehaus als Plattform für Hittnauer Künstler

Dank dem Einsatz von Holzbauelementen wurde Dach des neuen Hittnauer Gemeindehaus 2.0 im April innert dreier Tage erstellt. «Per Sattelschlepper angeliefert und mittels Pneukran an die vorgesehene Stelle manövriert, gestaltete sich die Montage der Bauteile äusserst speditiv», heisst es in der jüngsten Mitteilung. Damit könne nun ein Grossteil der weiteren Arbeiten unter Dach und damit witterungsgeschützt ausgeführt werden. «Aktuell kann davon ausgegangen werden, dass der Bau im Rahmen des Kostenvoranschlags abgeschlossen wird.»

Unter dem Begriff «Kunst am Bau» soll Kunstschaffenden – vornehmlich aus Hittnau – die Möglichkeit geboten werden, am neuen Gemeindehaus präsent zu sein. Zu diesem Zweck wurden mögliche Stand- respektive Befestigungsorte definiert. So können im Zuge des Baus die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden, um später die Montage von Objekten zu ermöglichen.

Vorgesehen ist, die Kunstobjekte periodisch auszutauschen. Für die Umsetzung des Vorhabens wurde eine Kommission gebildet, die sich aus zwei Kunstverständigen sowie je einer Vertretung aus Behörde und Verwaltung zusammensetzt, heisst es in der Mitteilung weiter. Ihre Aufgabe besteht primär darin, Künstler einzuladen und Werke zu definieren, die für eine Platzierung am oder beim Gemeindehaus Hittnau geeignet sind und die vom jeweiligen Künstler für die Dauer der Präsentation unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.