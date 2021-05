Tempo 30: Gut für die Sicherheit oder unnötige Bevormundung?

Am 13. Juni entscheiden die Dübendorfer über Tempo 30 in den Quartieren. Während sich Theo Johner (BDP) durch die Massnahme mehr Sicherheit und weniger Lärm in den Quartieren erhofft, ist die Vorlage für Paul Steiner (SVP) zu grossräumig und letztlich komplett unnötig. Ein Streitgespräch.