Wie weit fährt der Bundesrat die Corona-Massnahmen zurück?

Der Bundesrat wird an seiner heutigen Sitzung über neue Lockerungen der Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus entscheiden. An der Medienkonferenz ab 13.45 Uhr will er seine Entscheidungen kommunizieren.

Vor zwei Wochen schickte er etwa die Öffnung der Innenräume von Restaurants, die Aufhebung der Homeoffice-Pflicht für Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden regelmässig testen, sowie die Durchführung grösserer Publikumsanlässe in die Vernehmlassung.

Weitere Öffnungen möglich?

Spekuliert wird derweil über zusätzliche Öffnungsschritte: So soll Bundesrat Berset stärker lockern wollen als erwartet. So sollen an privaten Veranstaltungen 30 Personen in Innenräumen und 50 Personen im Freien erlaubt werden. Auch bei öffentlichen Veranstaltungen wie Vereinsanlässen soll gelockert werden.

Zudem könnte die Homeoffice-Pflicht in eine -Empfehlung umgewandelt werden - auch ohne regelmässiges Testen.