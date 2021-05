Bundesrat: Covid-Zertifikate stehen Ende Juni für alle zur Verfügung

Der Bundesrat hat am Mittwoch den Einsatz des Covid-Zertifikats konkretisiert. Mit diesem Nachweis für geimpfte, genesene und negativ getestete Personen sollen auch Grossveranstaltungen wieder möglich werden und Orte wie Diskotheken und Clubs wieder öffnen können.

Wer sich nicht impfen lässt, kann auch mit einem Corona-Test ein Zertifikat erhalten. Selbsttests genügen wegen geringer Genauigkeit nicht. Kinder und Jugendliche bis 16 sind vom Zertifikat befreit.

Neben diesen Eckpunkten präsentierte der Bundesrat den Fahrplan für die Umsetzung. Aktuell sei das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) daran, das Zertifikat EU-kompatibel, sicher und möglichst einfach umzusetzen.

In der EU ringen die Staaten und das Parlament allerdings noch um die Details. In der Schweiz soll die Umsetzung mit den Verordnungsanpassungen am 11. Juni in Konsultation geschickt werden. Der Entscheid im Bundesrat soll am 18. Juni fallen. Gleichzeitig sollen bereits erste Zertifikate ausgestellt werden.

Zertifikat nach Ampel-System

Der Bundesrat sieht für das Covid-Zertifikat ein Ampel-Modell vor. Nicht zum Einsatz kommen soll es an alltäglichen Orten, im «grünen Bereich».

Obligatorisch ein Covid-Zertifikat vorweisen soll man im internationalen Personenverkehr und an Orten, «die aus epidemiologischer Sicht heikel sind, wie Grossveranstaltungen oder Diskotheken». Das ist der «rote Bereich».

Zum «orangen Bereich» gehören Bars und Restaurants, Veranstaltungen mit weniger als tausend Personen, Freizeit-, Sport- und Unterhaltungsbetriebe, Sport- und Kulturvereine oder der Besuch von Spitälern und Heimen. Hier dürfen die Betreiber den Zugang auf Personen mit Zertifikat beschränken und auf Schutzmassnahmen verzichten.

Ziel ist es, Schliessungen zu vermeiden, wie Gesundheitsminister Alain Berset vor den Bundeshausmedien sagte. Und: «Das Covid-Zertifikat ist nicht für die lange Frist vorgesehen.»

Förderprogramm für Medikamente

Zudem beschloss der Bundesrat ein bis Ende 2022 befristetes Förderprogramm zur Entwicklung und Produktion von Covid-19-Medikamenten. Es hat einen Umfang von 50 Millionen Franken. Bedingung ist, dass die Geförderten bis Ende 2020 ein innovatives und neues Medikament haben. Diese müssen sie der Schweiz als Gegenleistung zu Sonderbedingungen liefern. Weitere Voraussetzung für eine Förderung ist, dass eine private Finanzierung ausbleibt.

Berset sagte, nicht alle könnten sich impfen lassen. Für sie brauche es Medikamente. Der Bundesrat hat mit der Änderung des Covid-19-Gesetzes vom 20. März grösseren Spielraum bei den Arzneimitteln erhalten.

Berset erwähnte erneut den wichtigen Platz der Schweiz als Produktionsland von Impfstoffen. Derzeit liege sie weltweit auf Platz 13. Lonza und Moderna wollen mit drei neuen Produktionsstätten in Visp VS ihre Impfstoffproduktion ankurbeln. Der Bund rekrutierte wegen dem Personalmangel dort bisher 75 Personen, wie der Gesundheitsminister weiter sagte.

Rückgang der Fälle

Die dem BAG gemeldeten Fälle sind in den drei vergangenen Wochen täglich gesunken. Am Mittwoch gab es gegenüber der Vorwoche eine Zunahme von einem Prozent auf 1554 Neuansteckungen. Der 7-Tages-Schnitt aber sank im Wochenvergleich um fast einen Viertel.

Gleichzeitig registrierte das BAG am Mittwoch 3 neue Todesfälle und 32 Spitaleinweisungen. Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden in den vergangenen zwei Wochen 195,37 laborbestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet.

Die sinkenden Fallzahlen haben erste positive Auswirkungen auf die Schülerinnen und Schüler. Ab Pfingsten müssen in der Sekundarstufe 1 im Kanton Zug keine Masken mehr getragen werden.

Keine Demobewilligung

Eine für den 29. Mai geplante Demonstration gegen das Covid-19-Gesetz in Solothurn wird nicht bewilligt. Der Verein «Stiller Protest», der bereits andernorts Demonstrationen gegen die Corona-Massnahmen organisierte, hatte ein Gesuch für einen Protestmarsch mit Kundgebung eingereicht.

Die Beschwerdekommission der Stadt beschied ihm, der Schutz der öffentlichen Gesundheit verbiete einen Aufmarsch. Und auch die Geschäfte in der Innenstadt würden leiden.