Wetziker Stadtrat sträubt sich weiter gegen Fahrbahnhalt

Der Streit um die Bushaltestelle Wildbach geht in die nächste Runde. Und die Fronten sind nach wie vor verhärtet: Der Wetziker Stadtrat hält an seiner Position fest, dass der Bus Richtung Stadtzentrum wie heute in einer Busbucht halten soll. Der Kanton hingegen will auf der Bahnhofstrasse einen weiteren Fahrbahnhalt einführen.