Oberdürntnerstrasse bis im Herbst beidseitig gesperrt

Mit einem neuen Veloweg entlang der Oberdürntner- und Pilgerstegstrasse zwischen Dürnten und dem Kreisel Walderstrasse im Grundtal will der Kanton Zürich die Sicherheit für Velofahrer erhöhen. Zudem muss die Kantonsstrasse auf einzelnen Abschnitten saniert werden. Gleichzeitig erneuert die Gemeinde Dürnten in Teilabschnitten die Wasserleitungen.

Wie das kantonale Tiefbauamt in einer Medienmitteilung schreibt, beginnen die Bauarbeiten am Montag, 17. Mai, und dauern etappenweise bis im Herbst 2022. Für die erste Etappe wird die Oberdürntnerstrasse vom 17. Mai bis im Oktober 2021 für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Umleitung, auch für Velofahrer, erfolgt über Tann via Rüti und Nauenstrasse.