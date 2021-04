Kein Schweizer Holz trotz Versprechen der Gemeinde?

Es war ein Zufall, den Ralf Krummenacker aufhorchen liess. Der Hittnauer Förster war wegen eines eigenen Auftrages in einer regionalen Sägerei zugegen. Dort wurde ihm spontan angeboten, das Holz für das neue Gemeindehaus anzuschauen. «Natürlich sagte ich Ja», erzählt Krummenacker. «Doch was ich sah, hat mich schockiert.» Denn auf den Balken, die da lagen, prangte das Logo der Firma «Bestwood Schneider GmbH» – eine Firma, die zwar einen Sitz in der Schweiz hat, deren Produktion aber in Deutschland liegt.