Seit zwei Jahrzehnten bleibt Dübendorfer Stadtrat auf einem Fonds sitzen

Die SVP will einen öffentlichen Fonds für die Senkung der Parkplatzgebühren in Dübendorf verwenden. Das hat der Gemeinderat Orlando Wyss jüngst in einer Anfrage vom Stadtrat gefordert.

Er bezieht sich dabei auf eine gesetzliche Bestimmung. Dieser zufolge muss ein Bauherr, der für ein Projekt weniger als die gesetzlich vorgeschriebene Anzahl Parkplätze vorsieht, eine Ersatzabgabe an die Gemeinde leisten.