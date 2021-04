Russikon schliesst mit einem Plus von 2,2 Millionen Franken

Rütis finanzielle Lage bleibt weiterhin angespannt. Nachdem die Rechnung für das Jahr 2019 mit 2,3 Millionen Franken im Minus schloss, ist auch die letztjährige hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Rechnung für das Jahr 2020 schliesst mit 1,1 Millionen Franken im Minus ab und fällt damit rund 1,2 Millionen Franken schlechter aus als budgetiert, wie der Gemeinderat mitteilt. Somit beendet Rüti das Rechnungsjahr zum zweiten Mal in Folge in den roten Zahlen.

Einem Ertrag von 61,7 Millionen Franken steht ein Aufwand von 62,7 Millionen Franken gegenüber. Die Erfolgsrechnung des Steuerhaushaltes weist gegenüber dem Budget auf der Ertragsseite ein Plus von 400‘000 Franken aus und auf der Aufwandseite ein Plus von 1,6 Millionen. Dabei spülten die Grundstücksteuereinnahmen eine Million Franken mehr in die Kassen als budgetiert und konnten so den ausgebliebenen budgetierten Gewinn von 1,2 Millionen Franken aus der Neubewertung des Grundstücks Bandwies praktisch kompensieren. Die Neubewertung konnte nicht umgesetzt werden, weil das Stimmvolk den Gestaltungsplan Bandwies 2020 an der Urne abgelehnt hatte.

Entlastet wurde die Rechnung zudem durch zusätzliche Kantonsbeiträge von 800‘000 Franken, die der Kanton wegen gestiegener Ausgaben bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe und den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV ausrichtete. Die Steuereinnahmen hingegen blieben um 400‘000 Franken hinter den Erwartungen zurück.

Der Gemeinderat macht vor allem zwei Bereiche für den Anstieg der Ausgaben verantwortlich: Die Ergänzungsleitungen zur AHV/IV schluge mit 1,1 Millionen Franken, und die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit einer Million Franken mehr zu Buche als budgetiert. Auch die Beiträge zur Pflegefinanzierung fielen rund 200‘000 Franken höher aus als erwartet. Ebenfalls 200‘000 Franken kostete der Sondereinsatz durch den Sicherheitszweckverband Bachtel wegen der Corona-Pandemie.

Um 3,3 Millionen Franken tiefer als erwartet, fielen die Nettoinvestitionen des steuerfinanzierten Haushaltes aus. Sie betrugen 4,7 Millionen Franken, wie der Gemeinderat schreibt. Dies weil es zu einer erneuten Verschiebung der Sanierung des Flachdaches des Gemeindehauses sowie bei der Investition für den Wärmeverbund ARA gab. Auch im gebührenfinanzierten Haushalt blieben die Investitionen unter den Erwartungen. Mit 4,1 Millionen Franken waren sie rund 1,5 Millionen Franken tiefer als budgetiert.

Die Bilanzsumme betrug am Ende des Rechnungsjahrs 126,7 Millionen Franken. Das Minus von 1,1 Millionen Franken verringerte das Eigenkapital des Steuerhaushaltes auf 45,9 Millionen Franken. Das Nettovermögen schrumpfte im vergangenen Jahr um 3,2 Millionen Franken. Es beträgt heuer noch 7,9 Millionen Franken. Die Rechnung 2020 wird den Rütnern und Rütnerinnen an der Gemeindeversammlung am 14. Juni vorgelegt.