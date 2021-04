Förster will mehr Wetziker Wald holzen und verheizen

Das Leben von Stefan Burch dreht sich um den Wald. Selbst wenn der Revierförster an seinen Bart denkt, kommt ihm der Wald in den Sinn. «Den habe ich schon unzählige Male gestutzt und er wächst immer wieder nach», sagte der EVP-Gemeinderat kürzlich im Parlament. So sei es eben auch beim Wald. Bei letzterem dauert es einfach ein bisschen länger: 120 bis 250 Jahre brauche es, bis man einen Baum nutzen könne.