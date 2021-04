Wie vandalensicher sind die neuen Bushäuschen?

Das ÖV-Angebot in Wetzikon soll attraktiver werden. In nächster Zeit will der Stadtrat deshalb nach und nach Bushaltestellen mit neuen Wartehäuschen versehen. Dabei hat er sich für ein einheitliches Modell mit viel Glas und Metall entschieden, das dem heutigen Wartehäuschen an der Haltestelle Oberkempten entspricht.