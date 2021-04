Statt schwarzer Null Millionenplus in Mönchaltorf

Es sind erfreuliche Zahlen, die der Walder Gemeinderat vorweisen kann: Der Ertragsüberschuss für das vergangene Jahr beträgt 3,167 Millionen Franken. Und das, obwohl nur 0,452 Millionen Franken budgetiert waren.

Die Gründe für das gute Ergebnis liegen gemäss Mitteilung vor allem bei einem Mehrertrag an Steuereinnahmen (plus 955’000 Franken) und höheren Grundstückgewinnsteuern (plus 533’000 Franken). Demgegenüber blieb der Ertrag aus Quellensteuern um 266'000 Franken hinter den Erwartungen zurück: Budgetiert waren 700'000 Franken.

Corona senkt Bildungskosten und erhöht Gesundheitskosten

Auch bei der Bildung ist das Resultat um rund 1 Million Franken besser als budgetiert, wofür zur Hälfte die tieferen Ausgaben externer Sonderschulungen verantwortlich sind. Zur anderen Hälfte sind es die tieferen Kosten für die Schulliegenschaften, geringere Personalkosten sowie viele schulische Aktivitäten, die wegen der Pandemie nicht durchgeführt werden konnten. Dazu gehörten unter anderem Klassenlager, Schulreisen und Exkursionen.

Im Bereich Gesundheit sind die Ausgaben seit Beginn der Corona-Pandemie gestiegen: Eine Viertel Million Franken betragen dort die Mehrkosten für die Pflegefinanzierung. Die grösste Abweichung gegenüber dem Budget betrifft die Soziale Sicherheit mit rund 1,2 Millionen Franken. Im Gegenzug betrugen die Mehrerträge aus Rückerstattungen auf der Ertragsseite 1,4 Millionen Franken.

Fast eine Million Franken tiefer war der Ressourcenzuschuss des Kantons Zürich im ersten Corona-Jahr: Er betrug 20'489'041 Franken, was einen Minderertrag gegenüber dem Vorjahr von 910'000 Franken bedeutet.

Schönere Schulen, Strassen und Schiessanlagen

Die Nettoinvestitionen betrugen rund 8,1 Millionen Franken und wurden in diverse Projekte der Schulliegenschaften (rund 2,7 Millionen Franken), den Unterhalt von Gemeindestrassen (rund 2,2 Millionen Franken), in die Sanierung mehrerer Schiessanlagen (rund 1,3 Millionen Franken), in die Umwelt und Raumordnung (rund 1,5 Millionen Franken) sowie in die Fertigstellung des Holz-Wärmeverbunds Hallenbad (400’000 Franken) investiert.

