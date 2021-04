Ruedi Rüfenacht tritt nicht mehr an

Nach 26 Jahren in der Wetziker Politik wird Ruedi Rüfenacht (EVP) bei den nächsten Wahlen nicht mehr als Stadtpräsident antreten. Dies schreibt die EVP in einer Medienmitteilung. Gründe für den Entscheid werden in der Mitteilung keine genannt. Rüfenacht wurde 2014 ins Amt gewählt und schaffte 2018 die Wiederwahl.

EVP präsentiert Nachfolgerin

Gleichzeitig präsentiert die EVP Pia Ernst als Stadtratskandidatin. Die 57-Jährige wohnt seit fünf Jahren in Wetzikon und ist politisch ein unbeschriebenes Blatt. In ihrer früheren Wohngemeinde Wald war sie gemäss Mitteilung beinahe zehn Jahre Mitglied der Schulpflege. (aku)