Bubiker EDU-Kantonsrat will Klarheit zur Gefährlichkeit von Masken

In Fischenthal machten einige Eltern gleich kurzen Prozess. Als im Januar die Maskenpflicht ab der 4. Klasse eingeführt wurde, nahmen sie ihre Kinder kurzerhand aus der Schule. Offenbar gibt es aber nicht nur in Fischenthal Eltern, die sich wegen der Maskenpflicht an den Schulen Sorgen machen. Der Bubiker Kantonsrat Erich Vontobel (EDU) nahm dies zum Anlass, eine Anfrage beim Regierungsrat einzureichen.