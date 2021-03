Mehr Unterstützung für Kulturschaffende

Bundesrat Alain Berset, spricht an einer Medienkonferenz zur Lieferung von Impfdosen und die laufende Impfkampagne, am Donnerstag, 25. Maerz 2021 in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)

Alain Berset trat am Mittwochnachmittag alleine vor die Medien.

Keystone