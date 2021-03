Für jeden Fall ein Verbot

Übrigens: Nicht durchsetzen konnte sich ja der Observierungsartikel von Wila. Die Stimmberechtigten wollten Mitte 2020 die Überwachung von Sozialhilfebezügern bei Verdacht auf Missbrauch zwar mit einem speziellen Paragrafen weiterhin ermöglichen, doch der Statthalter kassierte den Abschnitt. Seit dem jüngsten Abstimmungswochenende ist diese Sache aber nun auf kantonaler Ebene geregelt.

Glück für Lieferanten

In neueren Polizeiverordnungen zu finden sind auch immer mehr Bestimmungen zum Jugendschutz. Kinder sollen nicht nur vor Alkoholkonsum bewahrt bleiben, sondern selbst vor irgendwelcher Werbung für Suchtmittel. Immerhin haben etwa die Fehraltorfer ein Nachsehen mit Lieferanten: «Vom Verbot ausgenommen sind für Festivitäten vorübergehend abgestellte, beschriftete Liefer- und Kühlwagen, sowie entsprechende Ausstattungsgegenstände wie Kühlschränke, Tresen usw.»

Nun ist es ja wie bei anderen Gesetzen nicht immer ganz einfach, die Bestimmungen in den PVOs zu verstehen. Dass dann aber wie bei der Stadt Uster gleich der Duden zur Hand genommen werden muss, um zu kapieren, was gemeint, ist doch etwas viel. Oder wissen Sie, was das Ingerenzprinzip* ist? Na eben.

Die Mühen der Wanderer

Wenn schon die Einwohnerinnen und Einwohner Mühe haben dürften zu wissen, was bei ihnen gilt, wie ungleich schwieriger ist es da für Wanderer. Dies gilt umso mehr, als sie ja oft nicht einmal wissen, auf wessen Boden sie sich gerade befinden. Auf eines ist mittlerweile allerdings Verlass: Einfach so irgendwo sein Zelt aufschlagen oder nur schon den Schlafsack ausbreiten, geht nirgendwo mehr.

Wer mal dringend muss und kein WC in der Nähe hat, befindet sich in Bubikon, Rüti oder Uster bereits mit dem einen Bein im Gefängnis. Auf Illnau-Effretiker Boden dürfen Wildpinkler ihrem Drang nur nicht im Siedlungsgebiet nachgeben. Und nur schon mit dem Spucken ist es in den allermeisten Orten vorbei. Eine Ausnahme bildet Illnau-Effretikon: Auf Intervention der örtlichen FDP wurde das ursprünglich vorgesehene Speuzverbot wieder aus der PVO gekippt: Diese solle sich auf das Wesentliche beschränken, denn ein Verbot von «Spucken auf öffentlichem Grund im Siedlungsgebiet ohne Not» sei geradezu lächerlich, hiess es damals.

Aber auch das Bräteln gestaltet sich nicht mehr so einfach wie noch vor 20 Jahren. In den meisten Gemeinden ist dies nur noch an den offiziellen Feuerstellen gestattet, so es denn solche gibt und sie überhaupt erkennbar sind. Liberaler geben sich da die Seegräbner. Ein kleines Feuer zu entfachen ist dort in Wäldern möglich. Und in Wetzikon gilt es einfach zuerst für eine improvisierte Feuerstelle den Sicherheitsvorstand anzufragen.

Bann gegen Fremdes

In diversen Gemeinden sind Fremde oder Fremdes nicht gern gesehen. Das fängt bei ausgebrochenen gefährlichen Tieren an, die etwa in Wetzikon, Illnau-Effretikon, Pfäffikon, Fehraltorf oder Russikon Erwähnung in der PVO finden und der Polizei zu melden sind. Aber auch Fremdlinge wie Neophyten finden Eingang in die Fehraltorfer PVO, aber nur um sie per Verordnung aus der Gemeinde zu bannen: «Die Pflanzung und Duldung invasiver Neophyten ist verboten. Der Ressortvorsteher Sicherheit kann deren Vernichtung anordnen.»

Gar nicht leicht zur Ruhe kommen Fahrende. Die drei im Polizeiverbund zusammengeschlossenen Gemeinden Pfäffikon, Fehraltorf und Russikon widmen ihnen lange Bestimmungen. Ein Übernachten auf öffentlichem Boden ist ihnen verboten. Und auch auf Privatboden braucht es eine Bewilligung der Gemeinde.

* Die Aufklärung des Dudens: Strafbares Herbeiführen einer Gefahrenlage durch jemanden, der es dann unterlässt, die möglicherweise eintretende Schädigung abzuwenden (z. B. Unterlassung der Sicherung einer Strassenbaustelle)

Baumas Glockentiere finden Nachahmer

Normalerweise werden in den Polizeiverordnungen vor allem neue Ge- und Verbote aufgenommen. Den umgekehrten Weg haben etwa Bauma und Wila beschritten. In ersterer Gemeinde dürfen etwa Vereine und Parteien auf öffentlichem Grund explizit Plakate ohne Bewilligung aufstellen. Und in zweiter dürfen bewilligungsfrei Unterschriften gesammelt oder Flugblätter verteilt werden.

Und bei der Revision vor genau zwei Jahren vollzog Bauma eine schweizweite Premiere, mindestens nach den Recherchen von Gemeindepräsident Andreas Sudler (parteilos). So wurde festgehalten, dass das Glockengeläut von Kirchen- und Kuhglocken nicht als Lärm gelte. Und die Baumer dehnten damals die Freiheiten noch aus. So wurde jegliche zeitliche Einschränkung dieser Erlaubnis gestrichen und zudem alle Herdentiere in den Glockenpassus aufgenommen. Somit gilt in Bauma auch das Glockengeläut von Schafen als nicht einklagbar.

In den vergangenen zwei Jahren sind Wila und Fehraltorf dem Beispiel von Bauma gefolgt und lassen das Läuten von Tierglocken ausserhalb von Wohngebieten jederzeit zu. Und Pfäffikon will es diesen Gemeinden nun ebenfalls gleichtun.