Wetzikon pimpt seine Bushaltestellen

Dreissig Bushaltestellen gibt es auf Wetziker Stadtgebiet. Längst nicht alle davon sind so ausgebaut, dass man von der Trottoirkante stufenlos in den Bus gelangt. Doch genau dies schreibt das Behindertengleichstellungsgesetz eigentlich schon lange vor. In Kraft getreten ist es bereits 2004, Ende 2023 läuft die 20-jährige Übergangsfrist ab. Bis dann müssen auch die Bushaltestellen der Stadt Wetzikon den Bedürfnissen von gehbehinderten Menschen entsprechen.