Hittnauer Steuerkraft steigt – Finanzausgleich sinkt

Mit einem Ertragsüberschuss von über 900‘000 Franken schliesst die Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Hittnau unerwartet gut. Gegenüber Budget beläuft sich die Verbesserung auf 566‘000 Franken, dies bei einem Aufwand von 14,7 Millionen Franken und einem Ertrag von 15,6 Millionen Franken.

Wie im Vorjahr führten höhere Steuerbezüge zu höheren Einnahmen. Während das kantonale Mittel der Steuerkraft sinkt, steigt jedoch die Hittnauer Steuerkraft an. Dies führte dazu, dass der Anspruch auf Finanz- und Lastenausgleich um rund 450‘000 Franken tiefer ausfiel als budgetiert.

Die Pandemie hat in verschiedensten Positionen ihre Spuren hinterlassen. Es zeigte sich, dass die EDV-Infrastruktur der Verwaltung die Anforderungen beim mobilen Arbeiten nicht erfüllen konnte. So musste ein erst für nächstes Jahr geplanter Ersatz des Servers vorgezogen werden. Der Gesamteinfluss der Pandemie lasse sich jedoch nicht beziffern, da sich Mehr- und Minderaufwendungen auf verschiedenste Konten verteilen, so der Gemeinderat.

Bei den Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen waren Vorhaben im Umfang von 1,73 Millionen Franken vorgesehen. Die Umsetzung blieb jedoch mit Nettoeinnahmen von 94‘200 Franken rund 1,82 Millionen Franken weit hinter dieser Zielsetzung zurück. Insbesondere beim Bau des Gemeindehauses 2.0 war zum Zeitpunkt der Budgetierung von einem höheren Umsetzungsanteil im 2020 ausgegangen worden.

Die Rechnung der Schule Hittnau schliesst statt dem budgetierten leichten Plus bei einem Aufwand von 9,6 Millionen Franken und Erträgen von 9,5 Millionen Franken mit einem Defizit von rund 60‘000 Franken. Die Pandemie verursachte in einigen Bereichen spürbaren Mehraufwand. So beliefen sich allein die personellen Zusatzkosten für Desinfektionsarbeiten auf rund 45‘000 Franken.

Ertragsseitig konnten deutlich mehr Steuern vereinnahmt werden: Das Plus gegenüber dem Budget beläuft sich auf fast 795‘000 Franken. Wegen der gestiegenen Steuerkraft ist auch hier der Finanz- und Lastenausgleich aber weiter rückläufig. 714‘600 Franken beträgt der entsprechende Minderertrag, womit die erfreuliche Steuerentwicklung fast zunichte gemacht wird. (zo)