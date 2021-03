Corona-Massentest an der Primarschule Hittnau

Die Schule Hittnau ist aktuell vom Corona-Virus stark betroffen. Bis am Mittwoch sind an vier Primar- und einer Sekundarklasse Infektionen bekannt geworden, wie die Schule in einer Mitteilung schreibt. Am Mittwochabend habe der Kantonsärztliche Dienst reagiert und eine Ausbruchstestung der gesamten Primarschule – Kinder und Lehrpersonen – angeordnet. Diese findet am Freitagvormittag in der Mehrzweckturnhalle statt. Es wird ein PCR-Test mittels Spucktest durchgeführt. Lehrpersonen und Eltern wurden von der Schulleitung im Verlauf des Donnerstags entsprechend informiert.

Weil an der Sekundarschule bisher nur ein positiver Fall verzeichnet werden musste, ist diese Stufe vom aktuellen Ausbruchstest nicht betroffen. Gleiches gilt für den Kindergarten, wo keine Covid-Infektionen bekannt sind.

Altersabhängige Massnahmen

Die Massnahmen, die beim Auftreten von Corona-Fällen ergriffen werden, sind je nach Alter der Kinder unterschiedlich, heisst es in der Mitteilung weiter. In der Unterstufe besteht für die Schülerinnen und Schüler keine Maskentragpflicht.

Das hat bei den beiden 2. Klassen, in denen Infektionsfälle auftraten, Konsequenzen: Der Unterricht wurde eingestellt, sämtliche Schülerinnen und Schüler müssen sich bis vor Ostern in Quarantäne begeben. Gleiches gilt auch für die Lehrpersonen der betroffenen Klassen. Für sie gilt zwar Maskenpflicht während des gesamten Unterrichts. «Der geforderte Abstand von 1.5 Metern kann gegenüber kleinen Kindern jedoch nicht konsequent eingehalten werden, so dass das kantonale Contact Tracing Quarantäne verfügte.»