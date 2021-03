Der Coop Bau+Hobby kann geplant werden

Der Gemeinderat rechnete angesichts des zur Diskussion stehenden Grossvorhabens mit einem Grossaufmarsch. Und die Coronaschutzmassnahmen verlangten genügend Abstand. So wurden die Seegräbner für die Gemeindeversammlung am Dienstag nach auswärts in die Wetziker Mehrzweckturnhalle Zentrum gerufen. Gekommen sind dann deutlich weniger als erwartet: Von den total 972 Stimmberechtigten wollten nur 53 ihre Stimme zum privaten Gestaltungsplan Talwis abgeben.