Wo bleibt eigentlich die Westtangente?

Lange ist es her, seit die Bevölkerung letztmals etwas zur Westtangente aus dem Wetziker Stadthaus hörte. BDP-Parlamentarier Elmar Weilenmann hat das genaue Datum herausgesucht: Am 12. März 2019 haben Stadt und Kanton gemeinsam über den Stand der Planung zur Fertigstellung der Strasse informiert. Einen Monat später habe es dann noch eine Information ans Parlament gegeben, so Weilenmann. Seither gilt: Im Westen nichts Neues.