«Die Putzequipen scheinen zunehmend überfordert»

Littering ist ein Dauerbrenner. Allein im «Zürcher Oberländer» erschienen in den letzten fünf Jahren 164 Artikel zum Thema. Die mediale Aufmerksamkeit scheint an der Situation allerdings nicht viel verbessert zu haben. Zumindest nicht in Wetzikon. Für fünf Gemeinderäte der EVP/CVP/BDP-Fraktion besteht Handlungsbedarf.