Tempo 30 soll Strassen in Illnau-Effretikon sicherer machen

Erst kürzlich kollidierte in Effretikon ein Personenwagen mit einer Fussgängerin, die dabei schwer verletzt wurde. Immer wieder kommt es in der Region zu gefährlichen Situationen und Unfällen im Strassenverkehr. In den Weilern sorgen sich Anwohner aufgrund des regen Durchgangsverkehrs um Spaziergänger und Hoftiere. Ein Bauer aus Agasul stellte im vergangenen Jahr gar Bollersteine am Strassenrand auf, um schnelle Fahrzeuge zu bremsen.

Neuer Dorfplatz verschärft Problematik