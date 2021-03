Kampfwahlen um Gemeinderat- und Schulsitz

Um die Nachfolge des zurückgetretenen Gemeinderat Rolf Möckli (SVP) kämpfen in Mönchaltorf zwei Kandidaten. Für die SVP geht Thomas Ackermann ins Rennen. Der Betriebsökonom sass bereits von 2011 bis 2016 im Gemeinderat, trat dann allerdings aus beruflichen Gründen zurück. Während Ackermann 2011 in stiller Wahl den damals vakanten Sitz in der Mönchaltorfer Exekutive einnahm, muss er sich heuer mit einem Gegenkandidaten messen.

So will der parteilose Stefan Zollinger ebenfalls in den Gemeinderat. Zollinger ist ausgebildeter Industriemeister und arbeitet als Qualitätsprüfer. Mit Stefan Rotschi (FDP) stand erst ein dritter Kandidat im Rennen. Wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt, habe sich dieser jedoch von der Wahl zurückgezogen.

Auch für das Präsidium ((zugleich Bildungsvorstand im Gemeinderat und Mitglied der Schulpflege) der Schulbehörde wird nach dem Rücktritt von Hans-Rudolf Galliker (GLP) eine Nachfolgerin beziehungsweise ein Nachfolger gesucht. Gemeinderätin Andrea Larry (SP) bewirbt sich zusammen mit Casper Maag (parteilos) um das Amt.

Die Mönchaltorfer entscheiden am Sonntag, 13. Juni an der Urne über die Besetzung der Posten.