Ustermer wollen Neue Greifenseestrasse aus dem Richtplan streichen

Mit der «Neue Greifenseestrasse» durch das Näniker Grossriet will der Kanton das Volketswiler Industriegebiet erschliessen. Doch Ustermer haben daran kein Interesse. Dies bekräftigten die Stimmbürger am Sonntag mit einem Ja von rund 55 Prozent zur «Initiative gegen den sinnlosen Bau der Neuen Greifenseestrasse in Nänikon».