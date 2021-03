So hat die Region abgestimmt

Gegenvorschlag des Kantonsrates (Polizeigesetz)

Dem Kantonsrat und dem Regierungsrat geht die Volksinitiative zu weit. Der Gegenvorschlag will die bisherige Kommunikationspraxis der Kantonspolizei gesetzlich verankern. So soll die Nationalität zurückhaltend dort genannt werden, wo es angebracht ist und aus Gründen der Transparenz und des öffentlichen Interesses erwartet wird – insbesondere bei schweren Straftaten.

Der Gegenvorschlag hatte in der ganzen Bevölkerung des Kantons einen klaren Rückhalt – so auch in der Region. Dieser wurde in allen Gemeinden deutlich angenommen.