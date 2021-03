Dübendorf soll auf Effizienz getrimmt werden

Seit Längerem unterstellt die SVP dem Stadtrat, dass dieser zu wenig Kostenbewusstsein bei der Budgetplanung an den Tag lege. Um mehr Druck auf die Stadtregierung auszuüben, reichte Gemeinderat Patrick Walder (SVP) zusammen mit zehn weiteren Vertretern aus seiner Partei und der EDU am 9. Dezember 2019 eine Motion ein. Diese forderte, dass eine spezielle Arbeitsgruppe eine generelle Leistungsüberprüfung vornehmen soll.