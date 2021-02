Wetziker Stadtrat will Quartiergarten zügeln

Seit 2017 wird auf der Färberwiese in Oberwetzikon gegärtnert, gespielt und grilliert. So wurde die vorher als Buntbrache genutzte Fläche zwischen Bahndamm und Elisabethenstrasse in den Sommermonaten zum Quartiertreffpunkt. Entstanden ist die Idee aufgrund eines Parlamentarischen Vorstosses, zunächst befristet auf drei Jahre. Dann wurde das Projekt um zwei Jahre, bis Ende 2021 verlängert. Dabei stellt die Stadt das Grundstück zur Verfügung und übernimmt die Kosten für einen grossen Teil der Infrastruktur. Pro Jahr 10‘000 Franken.