Ersatzwahl für Hittnauer Gemeindepräsidium notwendig

Fünf statt sieben Abteilungen



Anlässlich der Gemeinderatsklausur im vergangenen Jahr legte der Gemeinderat fest, dass auch die Gemeindeverwaltung – heute bestehend aus sieben Abteilungen – analog zum verkleinerten Gemeinderat nur noch fünf Abteilungen aufzuweisen hat. Gleichzeitig soll das für Gemeinden übliche Ressortsystem beibehalten werden.



Nun hat er die Details geklärt, wie es in einer Mitteilung heisst: Die heutigen Abteilungen Finanzen und Steuern werden zusammengeführt. Die Abteilung Soziales wird ebenfalls in diese neue Abteilung «Finanzen + Soziales» integriert. Die Geschäftsfelder Alter und Gesundheit wechseln in die Abteilung «Gesellschaft + Leben» und die Entsorgung ist neu in der Abteilung «Tiefbau + Infrastruktur» zu finden.



Mit der neuen Verwaltungsstruktur wird zudem eine Geschäftsleitung gebildet, die dem Gemeinderat unterstellt ist. Sie dient als Beraterin des Gemeinderates in strategischen Fragen und unterstützt diesen partnerschaftlich in seiner Führungsfunktion. «Dazu ergreift sie auch die Initiative, wo es angezeigt erscheint», schreibt der Gemeinderat weiter.



Für den Gemeinderat ergeben sich aus der Reorganisation ebenfalls Änderungen. So kann die Behörde ihre Handlungen stärker auf die strategisch-politische Ebene verlagern. Die Umsetzung soll spätestens bis zu den Erneuerungswahlen abgeschlossen sein. (zo)