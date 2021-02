«Die Fusion wäre die bessere Lösung gewesen»

Was sagen Sie, Herr Giger, zu den Rücktrittsforderungen der Grünen an Ihre Adresse nach dem Scheitern der Spitalfusion?

Reinhard Giger: Jedes Mal, wenn es im Spital nicht so gut läuft, kommen Rücktrittsforderungen. Kaum jemand Aussenstehendes ist so nahe am Geschäft, um die Situation beurteilen können. Ich würde es lieber anders hören, aber das ist auch Politik, über der man stehen muss.