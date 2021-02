Morgens um 7 Uhr in Uster sein Kind zur Betreuung übergeben

Die Betreuung der Ustermer Primarschülerinnen und -schüler soll ausgebaut werden. Über eine entsprechende Weisung hat der Gemeinderat an seiner Sitzung am Montagabend entschieden. Dabei stellt sich die Primarschulpflege auf das Volksschulgesetz. Laut diesem verpflichten sich die Gemeinden zwischen 7.30 Uhr und 18 Uhr ein dem tatsächlichen Bedarf entsprechendes Angebot an Tagesstrukturen zur Verfügung zu stellen.