So sollen die Ustermer über die Klimaprobleme in der Stadt entscheiden

Der Stadtrat Uster will die Klimaerwärmung bekämpfen. Dazu hat er am Dienstag den «Massnahmenplan Klima» genehmigt. Dieser orientiert sich am Ziel des Bundesrats, die Klimaerwärmung auf maximal 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu beschränken.

«Damit wollen wir Auswirkungen wie Hitzeperioden, extrem trockene Sommer, heftige Niederschläge und schneearme Winter vorbeugen», sagte Stadträtin und Gesundheitsvorsteherin Karin Fehr (Grüne) an der digital anberaumten Medienkonferenz.

«Netto Null» bis 2050

Wie in der ganzen Schweiz sind auch in Uster primär Gebäude und Verkehr für den grössten Teil an CO2-Emissionen und Treibhausgase verantwortlich. Der Massnahmenplan fokussiere bewusst auf die Handlungsfelder im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde, sagte Sarina Laustela, Projektleitung, Abteilung Gesundheit.

Er beinhalte sowohl Massnahmen zur Einschränkung des Klimawandels als auch Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. Hauptziel sei es, bis 2050 «Netto Null» zu erreichen.