Ende des Lockdown: Berset spielt auf Zeit

Bleiben die Restaurants und Geschäfte in der Schweiz bis Ende Februar zu? Kann der Lockdown früher beendet werden? Oder muss er im Gegenteil in die Verlängerung? Über diesen Fragen brütet der Bundesrat in seiner Sitzung vom Mittwoch. Geht es nach Gesundheitsminister Alain Berset, ist es allerdings noch zu früh, um konkrete Ausstiegspläne zu fassen.