Verkündet Berset heute ein neues Testregime?

Das Wichtigste in Kürze

Der Bundesrat berät an seiner heutigen Sitzung über eine Verschärfung der Einreiseregeln.Reisende aus Ländern mit hohem Ansteckungsrisiko sollen sowohl einen negativen PCR-Test vorweisen als auch in Quarantäne gehen müssen.

Zudem will sich der Bund an den Kosten gezielter Massentests beteiligen. Neu sollen auch Personen ohne Symptome vermehrt getestet werden.

Ausserdem hat der Bund die Wiedereinführung von Ordnungsbussen bei Verstössen gegen das Covid-19-Verordnung geplant.

Der Bundesrat informiert an einer Pressekonferenz über die Details der Beschlüsse. Mit von der Partie sind Bundespräsident und Wirtschaftsminister Guy Parmelin, Gesundheitsminister Alain Berset sowie Finanzminister Ueli Maurer.

Auch ohne Symptome: Tests in Altersheimen, Schulen und Firmen

Der Bundesrat will das Bündner Testmodell fördern und teilweise finanzieren, wie er im Begleitbrief zur Verordnungsänderung schreibt, die vergangenen Freitag zur Vernehmlassung an die Kantone ging. Der Entscheid fällt heute Mittwoch, doch er ist absehbar: Die Kantone werden nichts dagegen haben, dass der Bund endlich mitzieht und sich vor allem finanziell engagiert.

Heute bezahlt der Bund einen Test nur, wenn jemand Symptome hat. Neu will der Bundesrat auch präventive, regelmässige Tests bezahlen. Nämlich im Umfeld von besonders verletzlichen Personen, also in Heimen und Spitälern. Oder auch an Schulen und in Betrieben, sofern der Kanton wegen «hoher Transmissionsrisiken» solche Testserien anordnet. Ebenfalls kann ein zeitlich begrenztes Hotspot-Management bei unkontrollierten Ausbrüchen vom Bund finanziert werden.