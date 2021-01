Wie die Schweiz den Jahresanfang vermasselt hat

Am Mittwoch will der Bundesrat die Corona-Lage neu beurteilen und überprüfen, ob die aktuellen Massnahmen noch passen. Eine harte Auseinandersetzung scheint programmiert. Denn wie bei der letzten Absprache im Bundesrat am 30. Dezember fehlt es an zuverlässigen Zahlen und klaren positiven Entwicklungen – nicht jedoch an beunruhigenden Aussichten.

1. Der Bund patzt bei den Covid-Impfungen