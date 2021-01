Impfstart: Wetziker Ehepaar wurde als erstes gepiekst

Herr und Frau Stüssi sind die ersten, die gegen das Coronavirus geimpft werden. Keystone

Walter Andreas Mueller, Schauspieler, wird gegen das Covid-19 Coronavirus geimpft, im Referenz-Impfzentrum EBPI am Hirschengraben in Zuerich vor, aufgenommen am Montag, 4. Januar 2021. (KEYSTONE/Ennio Leanza) Unter den Promis, die sich am Montag impfen liessen, war auch der Russiker Schauspieler und Comedian Walter Andreas Müller. Keystone

Robert Steffen, Gruender des Zentrums fuer Reisemedizin wird gegen das Covid-19 Coronavirus geimpft, im Referenz-Impfzentrum EBPI am Hirschengraben in Zuerich vor, aufgenommen am Montag, 4. Januar 2021. (KEYSTONE/Ennio Leanza) Auch Robert Steffen, Gründer des Zentrums für Reisemedizin, wurde gegen das Coronavirus geimpft Keystone

Hans Hofmann, ehemaliger Staenderat und Regierungsrat, wrid gegen das Covid-19 Coronavirus geimpft, im Referenz-Impfzentrum EBPI am Hirschengraben in Zuerich vor, aufgenommen am Montag, 4. Januar 2021. (KEYSTONE/Ennio Leanza) Hans Hofmann, ehemaliger Ständerat und Regierungsrat, ist ein weiterer «Impf-Botschafter»... Keystone

Franz Hohler, Schriftsteller, wird gegen das Covid-19 Coronavirus geimpft, im Referenz-Impfzentrum EBPI am Hirschengraben in Zuerich vor, aufgenommen am Montag, 4. Januar 2021. (KEYSTONE/Ennio Leanza) ... genauso wie Schriftsteller Franz Hohler. Keystone