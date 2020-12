Anmeldung für Covid-19-Impfung beginnt

Ab sofort ist im Kanton Zürich eine Anmeldung für eine Covid-19-Impfung möglich. Personen, die 75 Jahre oder älter sind, können auf der Website www.coronazentrum.uzh.ch einen Impftermin buchen. Die Impfung ist kostenlos und freiwillig. Impfungen ohne Termin sind nicht möglich.

Am kommenden Montag werden die ersten Zürcherinnen und Zürcher am Institut für Reisemedizin geimpft. Allerdings ist noch nicht genügend Impfstoff vorhanden, so dass eine klare Priorisierung gilt, wie die Gesundheitsdirektion am Mittwoch mitteilte. Zuerst werden Personen geimpft, die über 75 Jahre alt sind.

Wer im Umgang mit dem Internet nicht geübt ist, sollte sich von Angehörigen oder Bekannten bei der Anmeldung helfen lassen. Falls dies nicht möglich ist, kann die Terminbuchung auch über das Ärztefon (Telefonnummer 0800 33 66 55) erfolgen.

Anmeldung von Hochrisikopatienten über behandelnden Arzt

Weiter können sich Erwachsene mit chronischen Erkrankungen mit höchstem Risiko unabhängig vom Alter impfen lassen. Dazu gehören Personen mit speziellen und schweren Formen von Herz-, Atemwegs- und Nierenerkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, Adipositas und Immunschwäche.

Diese Patientinnen und Patienten müssen, sofern sie unter 75 Jahre alt sind, über ihre behandelnden Ärztinnen oder Ärzte angemeldet werden. Hochrisikopatienten ohne behandelnden Arzt können sich beim Ärztefon melden.

Zur Impfung muss die Krankenversicherungskarte, der Personalausweis oder ein anderer amtlicher Ausweis und, soweit vorhanden, der Impfausweis mitgebracht werden. Für einen wirksamen Impfschutz ist eine zweite Impfung notwendig. Der Termin dafür wird beim ersten Impftermin festgelegt.

Weitere Details zur Anmeldung und zum Impfablauf sind unter zh.ch/coronaimpfung zu finden. Dort gibt es auch ein Merkblatt in verschiedenen Fremdsprachen.