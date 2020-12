BAG befürchtet Zunahme der Fallzahlen im Januar

Die Ziele von Bund und Kantonen für eine rasche Reduktion der Corona-Fallzahlen sind nach Angaben von Patrick Mathys vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) nicht erreicht worden. Er befürchtet im Januar eine weitere Zunahme von Neuansteckungen mit dem Coronavirus, wie er am Point de Presse am Dienstagnachmittag ausführte.

«Wir stellen eine Stagnation der Fallzahlen auf zu hohem Niveau fest», sagte Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim BAG, vor den Bundeshausmedien. Der Druck auf die Spitäler und Altersheime bleibe gross.

«Eine zentrale Botschaft lautet: keine Kontakte, keine Übertragung», sagte er. Alle könnten dazu beitragen. «Denken Sie an das Abstandhalten, Maskentragen und bei Symptomen sich rasch testen zu lassen.»

«Verzichten Sie aufs Küsschen»

Der Reproduktionswert des Coronavirus liegt für die ganze Schweiz bei 1,13. Das bedeute eine Verdoppelung der Fallzahlen in knapp einem Monat, sagte Mathys. In der Innerschweiz bestehe sogar ein R-Wert von 1,2. Das heisse eine Verdoppelung der Neuansteckungen innerhalb von zwei Wochen.

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit am Dienstag innerhalb von 24 Stunden 4197 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG 131 neue Todesfälle und 220 Spitaleinweisungen.

«Wir sind nochmals gefordert», sagte Mathys zum bevorstehenden Silvester. Anstossen sei erlaubt. «Zweimal eine Armlänge ergibt knapp eineinhalb Meter.» Jedoch solle auf das Küsschen verzichtet werden, meinte er weiter.

Armee-Einsätze in drei Kantonen

Bisher hat die Armee in der zweiten Pandemiewelle 26'000 Diensttage geleistet und dabei zahlreiche Freiwillige eingesetzt. Zurzeit leisten etwa 140 Armeeangehörige in Schaffhausen, in Basel und im Tessin Einsätze.

Dies gab Brigadier Raymond Droz, Stabschef Kommando Operationen der Armee, vor den Medien bekannt. Die Armee habe bisher 59 Einsatzgesuche erhalten und davon 30 positiv beantwortet. 24 Einsätze, namentlich in der Westschweiz, seien inzwischen beendet.

«Wir sind müde, aber aufrecht und wir leben. Aufgeben ist keine Option.» Raymond Droz, Stabschef Kommando Operationen der Armee

Sieben der 59 Hilfsgesuche waren zurückgezogen worden. 22 Gesuche hatte die Armee abschlägig beantwortet. Bis Ende März stehe ein Dispositiv von bis zu 2500 Armeeangehörigen zur Verfügung. Sollten diese benötigt werden, sei es das Ziel, dass sie innert dreier Tage einsatzbereit seien.

Im sogenannten Assistenzdienst können Soldaten zum Beispiel beim Screening von Covid-19-Verdachtsfällen, bei Testabstrichen oder bei der allgemeinen Behandlung von Patienten zum Einsatz kommen. Der Einsatz wurde vom Parlament bis zum 31. März 2021 genehmigt. Auch bei der Verteilung von Impfstoffen ist die Armee im Einsatz.

Der Alltag der Armee sei nach wie vor und künftig stark geprägt von der Covid-19-Pandemie, sagte Droz. Der Marathon gehe aber weiter. «Wir sind müde, aber aufrecht und wir leben. Aufgeben ist keine Option.»