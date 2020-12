Stadtrat will Strassensperrung in Kempten prüfen

Die Kindergartenstrasse in Kempten liegt parallel zur vielbefahrenen Hinwilerstrasse und wird deshalb gerne einmal als Ausweichroute benutzt. Wie der Wetziker Stadtrat in einer Medienmitteilung schreibt, gibt es auf der Hinwilerstrasse Richtung Ochsenkreisel vor allem während der Abendspitzenstunde oftmals einen langen Rückstau. Zeitweise rage dieser sogar bis in den Kreisel Spitalstrasse und darüber hinaus. Dieser Rückstau könne durchaus dazu führen, dass der Verkehr über die Spital- beziehungsweise Kindergartenstrasse ausweicht, so der Stadtrat.

Eine aktuelle Verkehrsmessung habe ergeben, dass zwischen 16 und 19 Uhr bis zu 229 Fahrzeuge in Richtung Tösstalstrasse unterwegs seien. Von dieser Verkehrslawine, die zuweilen auf ihr Quartier ausweicht, hatten die Anwohner genug. Sie wehrten sich mit einer Petition, die sie im August einreichten. Darin forderten sie auf der Strasse geeignete Massnahmen zur Bekämpfung des Durchgangsverkehrs. Dieser soll unterbunden und die Geschwindigkeit mit einer Tempo-30-Zone reduziert werden.

«Effektive Massnahme»

Wie der Stadtrat schreibt, befürwortet das Anliegen der Petitionäre, eine «bauliche Sperrung der Kindergartenstrasse in der Mitte» zu prüfen. Die Strasse würde damit beidseits zur Sackgasse. Für den Stadtrat erscheint eine solche Massnahme aufgrund der Verkehrsmessung aber als gerechtfertigt.

«Eine Unterbrechung der Kindergartenstrasse etwa in der Mitte stellt eine effektive Massnahme zur nachhaltigen Unterbindung des Durchgangsverkehrs dar und wirkt zusätzlich verkehrsberuhigend», sagt Pascal Bassu (SP), Stadtrat Tiefbau und Energie.

Die Prüfung einer Tempo-30-Zone lehnt der Stadtrat hingegen ab. Die Kindergartenstrasse sei bereits heute verkehrsberuhigt ausgebaut und die aktuell gemessenen Geschwindigkeiten zeigten ein tiefes Geschwindigkeitsniveau. (aku)