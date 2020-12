Christoph Hitz tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück

Wie der Gemeinderat Hittnau mitteilt, hat Gemeindepräsident Christoph Hitz (parteilos) dem Bezirksrat ein Gesuch um Entlassung als Mitglied des Gemeinderates eingereicht. Dies habe Hitz am Montag dem Gemeinderat mitgeteilt. Gesundheitliche Gründe zwingen ihn zu diesem Schritt.

«Der Gemeinderat bedauert den getroffenen Entscheid sehr, verliert das Behördengremium mit Christoph Hitz doch einen gut vernetzten und allerseits geschätzten Gemeindepräsidenten», heisst es in der Mitteilung. Kaum ein anderes Behördenmitglied sei derart mit der Gemeinde verbunden, zeichne sich durch fundierte Kenntnisse in Politik und Wirtschaft aus und habe das Gemeindegeschehen – auch in Krisenzeiten – geschickt lenken können. «Als Gemeindepräsident war er zudem in allen wichtigen Projekten vertreten und an wegweisenden Entscheidungen beteiligt.»

Im Jahr 2002 debütierte Christoph Hitz in der Rechnungsprüfungskommission und wurde 2006 in den Gemeinderat Hittnau gewählt. Ab dem Jahr 2010 amtete Christoph Hitz als Gemeindepräsident. Der Gemeinderat wartet nun auf die entsprechende Verfügung des Bezirksrats Pfäffikon, um das weitere Vorgehen beschliessen zu können.