Stadtrat darf Schulraum für 7,6 Millionen kaufen

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom Montag den Kauf von Stockwerkeigentum im Gebiet Hochbord für 7,6 Millionen Franken genehmigt. Die Räume sollen in einem zweiten Schritt zu einer Primarschuleinheit umgebaut werden. Ebenfalls grünes Licht erhielt ein Kredit von 1,6 Millionen Franken für den Ausbau von Räumlichkeiten in der Überbauung Stettbach Mitte für einen Kindergarten. Nach einer regen Diskussion passierte auch das Budget 2021 – allerdings mit diversen Änderungen. Der Steuerfuss bleibt bei 81 Prozent.

Ein ausführlicher Bericht folgt.