Erster Schulraum für das Dübendorfer Boom-Quartier

Selten war sich das Dübendorfer Parlament so schnell einig, wenn es um viel Geld ging: An seiner Sitzung vom Montag genehmigte der Gemeinderat 1,6 Millionen Franken für den Ausbau eines Doppelkindergartens mit Tagesstrukturen in der Überbauung Stettbach Mitte – einstimmig und diskussionslos. Auch die jährlichen Mietkosten von gut 160‘000 Franken passierten problemlos.