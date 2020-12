Gossauer Kantonsrat schlägt Alarm wegen drohender Lehrstellennot

Was braucht ein Geschäft grad nicht so dringend, wenn die grosse Krise ausbricht? Ihr Ausbildungswesen zum Beispiel. Wer nun trotz potenziellem Pandemie-Fiasko am eigenen Berufsbildungsangebot festhält, sollte eigentlich belohnt werden. Und wer hadert, könnte allenfalls mit finanziellen und anderen Anreizen noch davon überzeugt werden, glauben drei Kantonsräte in einem dringlichen Postulat, darunter der Gossauer Harry Brandenberger (SP)