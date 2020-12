Spitalfusionspläne sind geplatzt

Die Abstimmung über die Fusion der beiden Häuser in Uster und Wetzikon hätte am 17. Mai 2020 erfolgen sollen. Covid-19-bedingt musste der Termin verschoben werden. Ins Auge gefasst wurde der Septembertermin. Durch diese Verschiebung war eine Neubeurteilung der Bewertungen im Hinblick auf die Ausfertigung des Fusionsvertrags nötig geworden. Dabei wurde deutlich, dass die beiden Jahre 2018 und 2019 in der Bilanz des Spitals Uster Spuren hinterlassen haben, welche mit Blick auf die Bewertung keine Parität mehr erwarten liessen.

Fortsetzung mit grösserem Risiko

Der Septembertermin musste fallengelassen werden. Die erforderliche Parität könne gemäss einer Mitteilung der beiden Spitäler mittlerweile plausibel gemacht werden. Sie sei aber aufgrund der Entwicklungen im wirtschaftlichen, gesundheitspolitischen und gesellschaftlichen Umfeld derart mit Unwägbarkeiten belastet, dass der Abbruch des Fusionsprozesses weniger risikobehaftet ist als dessen Fortsetzung.

Nebst dieser veränderten Risikobeurteilung spielten beim Entscheid, die Fusionspläne aufzugeben, weitere Faktoren eine Rolle. Eine Fusion hätte den tiefgreifenden Umbau von Prozessen, Infrastruktur und Organisation zur Folge (IT, Bauvorhaben, Führung, etc.). Das sei bekannt gewesen. Aber in der aktuellen Situation seien diese Aufgaben praktisch nicht zu stemmen.

Zudem rückt die Spitalplanung 2023 rasch näher: Die Gesundheitsdirektion hat den Termin für die Einreichung der Bewerbungsunterlagen auf den 1. Juli 2021 vorverlegt. Bis dahin ein Abstimmungsergebnis über die Fusion herbeiführen zu können, sei gemäss den Spitalverantwortlichen «völlig unrealistisch».

Separat auf die Liste

Für die Spitalverantwortlichen ist es nun zielführender, wenn sich jedes Spital für die angestrebten Leistungsaufträge separat bewirbt. Schliesslich sei es auch gegenüber den Mitarbeitenden aller Stufen kaum mehr zumutbar, den Prozess über ein weiteres Jahr oder noch länger fortzuführen, heisst es in einer Mitteilung. Die Mehrfachbelastung aus der täglichen Arbeit, verschärft durch die Zusatzbelastung aus Covid-19 und aus der fusionsbezogenen Projektarbeit sowie die anhaltende Unklarheit über die Zukunft, drohe die physischen und mentalen Ressourcen zu überdehnen.